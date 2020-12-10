Білорусь офіційно не повідомляла Україні про закриття кордону
Про це повідомив Укрінформу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
"Офіційно білоруська сторона на даний момент жодним чином Державну прикордонну службу України про додаткові обмеження, які діятимуть у неї на кордоні, не інформувала", - сказав Демченко.
За його словами, наразі ситуація на кордоні з Білоруссю стабільна, прикордонники працюють у звичайному режимі.
Як повідомлялось, Рада міністрів Білорусі прийняла рішення, що з 20 грудня білоруським громадянам та іноземцям з видом на проживання буде тимчасово заборонений виїзд із країни через наземні пункти пропуску. Дія заборони не поширюється на осіб з дипломатичними і службовими паспортами, офіційні делегації, водіїв міжнародних автомобільних перевезень, екіпажі повітряних і морських суден, проїзні бригади, осіб у відрядженні та деякі інші категорії.
Білорусам буде дозволено виїжджати за повідомленням про тяжку хворобу або смерть близького родича, чоловіка (дружини), для отримання медичної допомоги, а також з посвідкою на проживання чи інший дійсний документ, що підтверджує право на постійне проживання в іноземній державі. Також буде дозволений виїзд тим, хто працює в іншій державі, для отримання освіти в закордонних освітніх організаціях.