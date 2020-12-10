Білорусь офіційно не повідомляла Україні про закриття кордону

Державна прикордонна служба поки не отримала від білоруської сторони офіційних повідомлень про будь-які обмеження перетину українсько-білоруської ділянки кордону.

Про це повідомив Укрінформу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Офіційно білоруська сторона на даний момент жодним чином Державну прикордонну службу України про додаткові обмеження, які діятимуть у неї на кордоні, не інформувала", - сказав Демченко.

За його словами, наразі ситуація на кордоні з Білоруссю стабільна, прикордонники працюють у звичайному режимі.

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Як повідомлялось, Рада міністрів Білорусі прийняла рішення, що з 20 грудня білоруським громадянам та іноземцям з видом на проживання буде тимчасово заборонений виїзд із країни через наземні пункти пропуску. Дія заборони не поширюється на осіб з дипломатичними і службовими паспортами, офіційні делегації, водіїв міжнародних автомобільних перевезень, екіпажі повітряних і морських суден, проїзні бригади, осіб у відрядженні та деякі інші категорії.

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Білорусам буде дозволено виїжджати за повідомленням про тяжку хворобу або смерть близького родича, чоловіка (дружини), для отримання медичної допомоги, а також з посвідкою на проживання чи інший дійсний документ, що підтверджує право на постійне проживання в іноземній державі. Також буде дозволений виїзд тим, хто працює в іншій державі, для отримання освіти в закордонних освітніх організаціях.