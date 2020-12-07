Лукашенку заборонили відвідувати Олімпійські ігри

Лукашенку заборонили відвідувати Олімпійські ігри

Укрінформ
Глава Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заборонив Олександру Лукашенко, який є главою Національного оргкомітету Білорусі, брати участь у заходах, які організовуються МОК.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Це рішення також стосується ще двох білоруських чиновників, серед яких син Лукашенка Віктор, який є першим віцепрезидентом Національного оргкомітету Білорусі.

«МОК дійшов висновку, що нинішнє керівництво (Білорусі – ред.) не захистило білоруських спортсменів належним чином від політичної дискримінації в рамках НОК, їх федерацій або спортивних рухів», - заявив Бах.

Він додав, що це суперечить основним принципам Олімпійської хартії.

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Зазначається, що МОК також вирішив призупинити фінансування білоруського НОК, проте спортсмени, які готуються до Олімпійських ігор напряму отримуватиму фінансування від Комітету.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати репресії проти учасників мирних протестів.

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