Лукашенку заборонили відвідувати Олімпійські ігри

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Це рішення також стосується ще двох білоруських чиновників, серед яких син Лукашенка Віктор, який є першим віцепрезидентом Національного оргкомітету Білорусі.

«МОК дійшов висновку, що нинішнє керівництво (Білорусі – ред.) не захистило білоруських спортсменів належним чином від політичної дискримінації в рамках НОК, їх федерацій або спортивних рухів», - заявив Бах.

Він додав, що це суперечить основним принципам Олімпійської хартії.

Зазначається, що МОК також вирішив призупинити фінансування білоруського НОК, проте спортсмени, які готуються до Олімпійських ігор напряму отримуватиму фінансування від Комітету.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати репресії проти учасників мирних протестів.