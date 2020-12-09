Степанов: Від бюджету-2021 залежить, чи будуть медики виїжджати за кордон

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов сподівається, що народні депутати при розгляді бюджету на 2021 рік збільшать фінансування медицини.

Про це він заявив на брифінгу, передає Укрінформ.

“Від питання бюджету залежить основне — чи будемо ми з лікарями, медсестрами, чи кількість медпрацівників, які будуть виїжджати за кордон, буде збільшуватися. Поки ми йдемо другим шляхом, виходячи з тих цифр, які є в бюджеті (в проєкті бюджету на 2021 рік, який уряд подав до Верховної Ради — ред.). Ми наполегливо працюємо, в тому числі з народними депутатами, доводимо свої розрахунки. Здається, нам вдасться їх переконати і будуть внесені відповідні зміни і суттєво збільшено фінансування на медицину”, - сказав Степанов.

Він нагадав, що від обсягів фінансування медичної сфери на 2021 рік залежить рівень зарплат медичних працівників, які, за його словами, мають бути від 23 тис. грн для лікарів, 17 тис. грн — для середнього медперсоналу та 12 тис. грн — для молодшого медперсоналу. Також мають бути повністю забезпечені фінансуванням ліки та лікарські засоби для пацієнтів.

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Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на медицину в бюджеті-2021 закладено 161 млрд грн, передбачається підвищення заробітної плати медичним працівникам на 30%. Водночас за розрахунками МОЗ, НСЗУ на Програму медичних гарантій в 2021 році необхідно 225 млрд грн.