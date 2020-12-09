Сьогодні Кабмін представить перелік обмежень у разі локдауну

Кабінет Міністрів на засіданні 9 грудня має представити перелік карантинних заходів, які діятимуть у разі запровадження в країні локдауну в січні.

Як повідомляє Укрінформ, про це 4 грудня заявляв Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Згідно з порядком денним засіданні уряду на 9 грудня, опублікованим на Урядовому порталі, Кабмін розгляне проєкти розпоряджень про проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення; щодо утворення Полтавського державного медичного університету; про схвалення Стратегії розвитку акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України”.

Також урядовці планують затвердити порядок відбору проєктів робіт з реставрації, консервації, ремонту на пам’ятках культурної спадщини, які будуть реалізовані в рамках програми «Велике будівництво» та ухвалити рішення щодо меж 4 морських портів України.

Крім того, уряд розгляне проєкт постанови про деякі питання діяльності Державного концерну «Укроборонпром».

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 4 грудня у Верховній Раді зазначав, що уряд оприлюднить нові карантинні обмеження 9 грудня.

«Якими можуть бути посилені обмежувальні заходи в січні? Наразі жоден із планів не передбачає закриття міського громадського транспорту. Ми також не розглядаємо можливості закриття міжміського та міжнародного сполучення. Повний перелік можливих обмежень буде оприлюднений на засіданні Кабінету Міністрів уже наступної середи, 9 грудня», - сказав Шмигаль.

Під час онлайн-наради з міськими головами Шмигаль сказав, що уряд розробляє перелік можливих протиепідемічних обмежень, зокрема, враховуючи відповіді та пропозиції, які в опитуванні надали голови міст та обласних державних адміністрацій.

5 грудня головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що в Україні під час посилення карантину в січні планується закриття шкіл, дитсадків і ТРЦ, але транспорт, готелі та гірськолижні курорти працюватимуть.