Лише сидячі місця: у Кабміні сказали, як працюватиме громадський транспорт під час локдауну

Громадський транспорт під час локдауну, який можуть запровадити в січні у випадку погіршення епідситуації, працюватиме зі значними обмеженнями.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сказав в ефірі телеканалу «Україна 24», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Мова йде про фактичне користування транспортом з іще більшими обмеженнями – з використанням виключно сидячих місць», - сказав Немчінов, відповідаючи на запитання щодо роботи громадського транспорту у випадку запровадження локдауну.

Він додав, що у разі запровадження локдауну для громадян України в’їзд та виїзд з країни буде відкритим, запровадження обмежень на міжнародне сполучення не планується.

За його словами, епідеміологи прорахували варіанти у випадку запровадження локдауну і пропонують зі значними обмеженнями, з використанням виключно сидячих місць дозволити користування громадським транспортом, а також міжрайонне та міжобласне сполучення.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше повідомляв, що у випадку запровадження локдауну в Україні роботу громадського транспорту не зупинятимуть. Глава уряду обіцяв оприлюднити нові карантинні обмеження 9 грудня. Під час онлайн-наради з міськими головами Шмигаль сказав, що уряд розробляє перелік можливих протиепідемічних обмежень, зокрема, враховуючи відповіді та пропозиції, які в опитуванні надали голови міст та обласних державних адміністрацій.

5 грудня головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що в Україні під час посилення карантину в січні планується закриття шкіл, дитсадків і ТРЦ, але транспорт, готелі та гірськолижні курорти працюватимуть.