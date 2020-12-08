В Україні безпечно утилізується менше половини медичних відходів

В умовах карантину обсяг медичних відходів збільшився майже вдвічі, але безпечно утилізується з них менше половини.

Про це розповів голова Держекоінспекції Андрій Мальований, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наразі ми проводимо перевірку за дорученням Прем’єр-міністра по 61 суб’єкту, який має ліцензії на утилізацію. На жаль, є непоодинокі факти відсутності обладнання чи неякісного обладнання по роботі з утилізацією медичних відходів… На сьогодні, в умовах карантину, обсяг генерованих медичних відходів збільшився майже вдвічі, але, за нашими даними, лише менше половини іде на безпечну утилізацію», - зазначив Мальований.

За його словами, нині велику кількість медичних відходів знаходять на сміттєзвалищах, у лісосмугах, на полях, хоча як небезпечні відходи вони мають безпечно утилізуватись. «В більшості випадків це є спалювання спеціальними установками, пічками з фільтроочисним обладнанням», - уточнив керівник відомства.

Він зазначив, що під час перевірки екоінспектори встановлюватимуть весь ланцюжок: куди відходи транспортуються з медичних закладів, чи є у медзакладів угоди про утилізацію.

«На жаль, вже зафіксовані непоодинокі випадки недобропорядних утилізаторів... (Серед них - ред.) можуть бути суб’єкти, які мають ліцензію на утилізацію таких відходів, як автомобільні шини, автомобільні масла відпрацьовані, ртутні лампи тощо», - наголосив Мальований.