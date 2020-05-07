Кличко розповів, як у Києві знищують медичні відходи

У столиці всі медичні відходи знищують за правилами, що прописані в наказі Міністерства охорони здоров’я.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Всі медичні відходи знищують за правилами, що прописані в наказі Міністерства охорони здоров’я. Їх сортують в спеціальні ємкості і спалюють з дотриманням всіх норм, тільки так можна знешкодити інфекцію, що може міститися у відходах", - сказав Кличко.

За його словами, використані медичні маски та рукавички треба складати в окремий пакет і викидати його тільки в сміттєві баки. Далі, під час сортування, ці пакети відбирають для подальшого спалювання.

"Що стосується одноразових масок та рукавичок, якими користуються мешканці міста, називати їх медичними відходами не можна, але й викидати просто так, на вулицю теж не можна, бо, це, перш за все, наносить шкоду екології", - наголосив мер.

Він зазначив, що відходи спалюють в печі при температурі 800-1000 градусів, шлак видаляють, а дим перед викидом очищують до встановленої норми.

Кличко зауважив, що утилізація медичних відходів в Україні з порушенням вимог і нормативів передбачає адміністративну або кримінальну відповідальність.

Як повідомлялось, у кожному районі Києва планують відкрити пункти прийому використаних медичних масок і рукавичок.

Київ отримав першу партію контейнерів, у які будуть збирати використані маски та рукавички від містян.