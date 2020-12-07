Мінсоцполітики хоче посилити захист інвалідів в умовах COVID-19

Міністерство соціальної політики закликало усіх долучитися до обговорення питань, які потрібно вирішити для посилення захисту осіб з інвалідністю під час пандемії COVID-19.

Про це сказав заступник міністра соціальної політики України Борис Лебедцов на прес-конференції в Укрінформі з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю.

«У час пандемії особи з інвалідністю потребують особливого захисту, уваги та допомоги. Міністерство соціальної політики спільно з Фондом соціального захисту інвалідів закликають усіх долучитися до обговорення найбільш актуальних питань, які потрібно вирішити для посилення захисту осіб з інвалідністю під час пандемії COVID-19», - закликав Лебедцов.

За його словами, йдеться про адресну доставку засобів індивідуального захисту та гігієни таким незахищеним верствам населення, як особи з інвалідністю, посилення захисту їхніх прав в умовах пандемії COVID-19, попередження поширення COVID-19 в спеціалізованих закладах проживання осіб з інвалідністю, недопущення дискримінації цієї категорії осіб на робочих місцях, у медичних закладах, забезпечення реалізації повноцінного медичного огляду та доступу до медичних послуг.

Станом на 2020 рік в Україні 2 млн 700 тис осіб мають інвалідність, зокрема, 222 тис. осіб з 1-ою групою інвалідності й 163 тис дітей з інвалідністю - повідомив голова Фонду соціального захисту інвалідів Євген Чеглаков.

«Навіть в нормальних умовах особи з інвалідністю мають менше можливостей для отримання медичних послуг, освіти, працевлаштування й участі в житті суспільства. І ця категорія населення більше схильна до ризиків зараження COVID-19. Їм може бути важко виконувати основні правила захисту від інфекції, такі, як миття рук і дотримання фізичної дистанції з кількох причини – відсутність об’єктів водопостачання, санітарії та гігієни, залежність від фізичного контакту для утримання й підтримки, недоступність медико-санітарної інформації, перебування в антисанітарних умовах у переповнених установах», - наголосив Чеглаков.

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За його словами, ці перешкоди є ще більшою проблемою для тих, хто живе в інтернатах, внутрішньо-переміщених осіб, постраждалих у надзвичайних ситуаціях. Також особи з інвалідністю більшою мірою схильні до ризику розвитку більш важких захворювань і смертельного результату внаслідок зараження COVID-19.

Нагадаємо, Міжнародний день людей з інвалідністю встановлено резолюцією Генеральної Асамблеї ООН в 1992 році і відзначається щорічно 3 грудня.