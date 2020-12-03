Рада схвалила закон про реабілітацію осіб з обмеженнями життєдіяльності

Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому проєкт Закону про реабілітацію осіб з обмеженнями життєдіяльності.

Як передає Укрінформ, за законопроєкт проголосували 288 народних депутатів.

Як зазначається в пояснювальній записці до документа, проєкт закону визначає правові, організаційні та економічні засади проведення реабілітації осіб з обмеженнями життєдіяльності у сфері охорони здоров’я, де вона була дотепер повністю відсутня в законодавчому та нормативному полі. Уможливлюється початок надання реабілітаційної допомоги одразу ж після виникнення гострого захворювання або травми (коли пацієнт ще знаходиться в реанімаційному відділенні) та запровадження уніфікованого документа, що реєструє усі наявні функціональні обмеження пацієнта, повний обсяг наданих реабілітаційних втручань та зміни ступеня обмежень життєдіяльності пацієнта. Це дозволяє забезпечити збір повної та об’єктивної інформації про функціональний стан особи для проведення (у разі необхідності) експертизи стійкого обмеження життєдіяльності та подальшого ефективного визначення та забезпечення потреб особи з інвалідністю.

Також законом узгоджується термінологічний апарат реабілітації у сфері охорони здоров’я з термінологією, яку використовує Всесвітня організація охорони здоров’я, європейські та світові професійні органи фахівців основних реабілітаційних професій (стан здоров’я, фізична та реабілітаційна медицина, фізична терапія, ерготерапія, терапія мови мовлення тощо).

Також, серед іншого, визначаються принципи здійснення реабілітації громадян України, сформульовані відповідно до документів Всесвітньої організації охорони здоров’я, європейських та світових професійних органів фахівців реабілітаційних спеціальностей.

Читайте також: Рада заборонила голосувати місцевим депутатам в умовах конфлікту інтересів

Законом пропонується введення нового виду господарської діяльності «реабілітаційна практика», яка потребує окремого ліцензування, ґрунтується на реабілітаційній стратегії охорони здоров’я.