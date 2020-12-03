Рада заборонила голосувати місцевим депутатам в умовах конфлікту інтересів

Верховна Рада ухвалила закон щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, яким забороняється голосувати за рішення місцевих рад, де є конфлікт інтересів у таких осіб.

Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідний законопроєкт № 3034а "Про внесення змін до статті 59-1 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" у першому читанні та в цілому проголосував 261 народний депутат за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Згідно з законом, врегулювання конфлікту інтересів у діяльності сільських, селищних, міських голів, секретарів, депутатів сільської, селищної, міської ради, заступника голови, депутатів районної, обласної, районної у місті ради здійснюється відповідно до Закону України "Про запобігання корупції". Це означає, що в разі виникнення конфлікту інтересів вказані особи зобов'язані: повідомити про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів та не вчиняти дії та не приймати рішення в умовах реального конфлікту інтересів.

Як пояснив народний депутат із фракції «Слуга народу» Дмитро Гурін, після ухвалення закону депутати місцевих рад та сільські, селищні і міські голови не мають права голосувати за рішення відповідних рад, якщо в них є конфлікт інтересів.

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Як повідомлялося, законопроєкт про внесення змін до статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів був зареєстрований ще 27 серпня 2020 року вісьмома депутатами з різних фракцій.