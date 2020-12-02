Рада планує з 1 січня публікувати рішення лише в одному виданні

Народні депутати ухвалили в першому читанні законопроєкт №4334 "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо опублікування рішень Верховної Ради України".

Як передає кореспондент Укрінформу, рішення підтримали 246 парламентаріїв.

Проєкт закону пропонує з 1 січня 2021 року офіційно публікувати рішення Верховної Ради лише у газеті "Голос України" та на сайті ВР.

Нині рішення парламенту публікуються також у Відомостях Верховної Ради.

Як зазначається у пояснювальній записці, нещодавно Вестмінстерською фундацією за демократію та Проєктом ЄС-ПРООН з парламентської реформи було здійснено інституційно-функціональний аналіз діяльності Апарату Верховної Ради.

У пропозиціях, підготовлених на основі цього аналізу, серед іншого, вілзначається необхідність заощадити фінансові ресурси, що нині спрямовуються на оприлюднення рішень Верховної Ради.

Окрім того, зазначається, що поточна ситуація, що склалась з оприлюдненням інформації про діяльність ВР, свідчить про достатність потужностей одного друкованого засобу масової інформації для забезпечення цієї діяльності.

Тому законопроєкт №4334 спрямований на оптимізацію витрат щодо на опублікування рішень Верховної Ради.