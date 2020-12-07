«Укрспецекспорт» прокоментував обшуки СБУ

Обшуки в Державній компанії «Укрспецекспорт» створили громадський і геополітичний резонанс, а звинувачення СБУ у державній зраді не мають нічого спільного з реальною дійсністю.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в заяві, оприлюдненій пресслужбою «Укрспецекспорту».

«3 грудня Служба безпеки України, з залученням підрозділу спеціального призначення «Альфа», провела обшуки в Державній компанії «Укрспецекспорт». Одразу відзначимо, що жодних терористів в приміщеннях державної компанії не спостерігалось, а відтак характер і спосіб проведення слідчих дій явно не відповідав реальній загрозі безпеки країни, яку намагалося продемонструвати СБУ. Складно сказати, в чому зацікавленість слідства була більше: вилучити необхідні документи для перевірки своїх суб'єктивних даних або ж створити громадський і геополітичний резонанс», - йдеться в повідомленні.

На користь останньої версії, зазначають в компанії, вказує той факт, що дозвіл суду на обшук СБУ отримало ще 18 листопада, але реалізувало його лише через два тижні, саме в день призначення нового керівника ДК «Укроборонпрому». При цьому СБУ не проводило відеофіксації всіх своїх дій, як того вимагає закон, заявляють в «Укрспецекспорті». Також у компанії обурені тим, що правоохоронці під час обшуку надали доступ до режимних об’єктів цивільним особам без спецдопуску, чим створили передумови доступу до секретної інформації.

В пресслужбі відзначили, що подібні сценарії використовуються, коли відбувається переділ ринку або ж силові спроби впливати на кадрову політику компанії.

«У зв'язку з чим ДК «Укрспецекспорт» наполегливо рекомендує всім зацікавленим і причетним особам утриматися від будь-яких рішень і заяв до моменту підтвердження або спростування версій СБУ. Сьогодні, підкреслимо, ці домисли та роздуми не підтверджені ані реальними фактами, ані проведеною експертизою. СБУ таку не призначала, як і не проявляла до цього ініціативи отримати архівні документи ДК «Укрспецекспорт» у звичайний спосіб, не блокуючи при цьому роботу компанії під виглядом розкриття неабиякої державної зради», - наголошується в тексті заяви.

Також у заяві зазначається, що надлишковий пафос процесу спостерігається і в спробі «домалювати» збитки державі, які, начебто, виявила СБУ. В ухвалі суду повідомляється про, начебто, збиток у 36 млн доларів, а на сайті Служби безпеки ця сума вже «округлюється» до 100 млн доларів.

Стосовно суті пред'явлених претензій в «Укрспецекспорті» зазначили, що вони охоплюють події в період квітня-червня 2020 року. Тоді ДК «Укрспецекспорт» взяла участь в шести тендерах головного управління закупівель Сухопутних військ Ісламської республіки Пакистан з постачання запчастин до танків Т-80 УД і «Аль-Халід», із загальним бюджетом понад 20 млн доларів. Починаючи з 2016 року це була перша участь ДК «Укрспецекспорт» у таких тендерах в ролі безпосереднього учасника. До цього, за усталеною практикою, участь у всіх тендерах здійснювалася однією компанією-посередником, яка почала представляти інтереси ДК «Укрспецекспорт» ще за часів Януковича, та на свій розсуд визначала цінову політику та приймала адміністративні рішення замість ДК «Укрспецекспорт». Після низки невдач, в тому числі провалу України у стратегічних тендерах у 2015 році, діюче керівництво ДК «Укрспецекспорт» вирішило позбутися монополії цієї компанії на представлення інтересів ДК «Укрспецекспорт» і заручитися підтримкою ще кількох агентів, які б супроводжували участь України в пакистанських оборонних тендерах.

В компанії пояснили, що в даному випадку йдеться про тендер, який від імені України супроводжувала компанія - агент «Raviana Pakistan Private Ltd». Оригінальним виробником запитуваних запчастин є Україна.

Однак, на жаль, умови тендера були виписані таким чином, що крім оригінального виробника, до нього допускалися будь-які компанії, які задекларують можливість їх поставити. Оскільки ці запчастини є уніфікованими, то можуть зберігатися ще з часів колишнього СРСР на складах інших країн. У ДК підкреслили, що такі запчастини мають сумнівне походження і якість, проте за рахунок цього мають привабливіші ціни.

Несправедливі для України умови, які прирівнювали оригінального виробника до постачальників сумнівних запчастин з інших країн, призвели до того, що Україна перемогла лише в трьох з шести тендерів на суму 15 млн доларів. Деякі не були реалізовані взагалі, а решта (приблизно на суму в 2 млн доларів) дісталися конкурентам України, зокрема Swiss One.

У ДК наголошують, що саме виграш трьох тендерів з шести СБУ розцінила як державну зраду і підривну діяльність.

Після програшу половини тендерів представник ДК «Укрспецекспорт» в особі компанії «Raviana Pakistan Private Ltd» негайно подав апеляції, в яких орієнтував пакистанську сторону, що Swiss One не зможе постачати якісну продукцію, на відміну від оригінального виробника - України, і це позначиться на експлуатації пакистанської військової техніки. Однак рішення організатора тендера було незмінним. Паралельно з цим організатор змінив умови тендера, чим ще більше став утискати інтереси України. Всупереч усталеній практиці оплачувати товар в три транші (20% - аванс, 70% - за фактом відвантаження і 10% за фактом приймання) відтепер не передбачалося авансів, а була лише 100% оплата за фактом приймання, що було категорично неприйнятно для України.

Попри зміни тендерних вимог і внесення до них завідомо невигідних для України умов постачання і оплати, керівництво ДК «Укрспецекспорт» все ж прийняло рішення продовжити участь в тендерах для того, щоб мінімізувати ризик втрати ринку на користь конкурентів. При цьому розраховувало на порозуміння і компроміс з пакистанською стороною.

У червні «Raviana Pakistan Private Ltd» повторно звернулася до організаторів тендерів з проханням переглянути умови і повернутися до усталеної практики закупівель. Однак пропозиції не були прийняті. Пакистанська сторона запропонувала «Raviana Pakistan Private Ltd» в терміновому порядку підписати виграні контракти на суму 15 млн доларів на умовах, які були занадто ризикованими для ДК «Укрспецекспорт» і створювали небезпечний прецедент. В умовах напружених відносин, недотримання інтересів України і всіляких утисків, в ДК «Укрспецекспорт» ухвалили рішення вийти з переговорів і відмовитися від підписання контрактів.

Одночасно з таким рішенням організатору тендерів була адресована скарга, за результатом розгляду якої пакистанською стороною було ініційовано службове розслідування з тим, щоб притягнути до відповідальності винних у зриві контракту посадових осіб головного управління закупівель Сухопутних військ Пакистану, а також зберегти згадані 15 млн доларів для закупівлі запчастин в наступному 2021 році. При цьому в ДК підкреслюють, що конкуренти, які виграли частину тендерів на суму близько 2 млн доларів свої зобов'язання так і не виконали, в зв'язку з чим вони дотепер перебувають під загрозою анулювання.

«У листопаді 2020 року під час свого візиту до України начальник логістики Сухопутних військ Пакистану змінив свою думку і визнав, що наша країна може мати окремий статус оригінального постачальника по більшості номенклатури, в зв'язку з чим в наступному році планується участь України в тендерах Пакистану за спрощеною системою, без проведення тендерів і дискредитування оригінального виробника конкурентами», - повідомили в пресслужбі.

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В кампанії наполягають, що вищенаведене свідчить про те, що Україна не зазнала ніякого збитку від того, що не погодилася на неприйнятні для нашої держави умови. Натомість відстоювання національних інтересів і репутації, аж до відмови від контрактів, дало можливість Україні в наступному році брати участь в пакистанських тендерах зі збереженими бюджетами, але вже на прийнятних умовах. Це означає, що претензії СБУ не лише не містять об'єктивних даних, а й, як це не дивно, прямо протилежні їм. Зокрема не відповідають дійсності припущення СБУ, що «Raviana Pakistan Private Ltd» «зливала» тендери конкурентам України, серед яких Swiss One, наполягають у ДК.

«Raviana Pakistan Private Ltd», діючи за вказівкою ДК «Укрспецекспорт», докладала максимум зусиль для того, аби Swiss One зі своїми сумнівними поставками не стояла в одному ряду з оригінальним виробництвом України. Це підтверджує і наявна у відкритому доступі службова записка, датована липнем 2020 року, де чітко і зрозуміло сказано, що «Raviana Pakistan Private Ltd» вказувала організатором тендеру на неможливість конкурентами України якісно виконати умови тендерів, що врешті так і сталося.

Занепокоєння у ДК викликає той факт, що СБУ не лише помилилося у фактичних даних, а й всупереч їм ініціювала гучну статтю Кримінального кодексу України «державна зрада». Це очевидно пояснюється виключно тим, що лише ця стаття ККУ може розслідуватися в рамках компетенції СБУ. Тому фабула «дотягувалася» до кваліфікації у будь-який спосіб, вважають у компанії.

В пресслужбі переконані, що розставити всі крапки над «І» допоможе судова експертиза. Державна компанія «Укрспецекспорт» ймовірно буде самостійно ініціювати її проведення в рамках наданих законом прав на захист.

«Ще раз переконливо просимо не піддаватися на провокації, не підігравати свідомо сумнівним сценаріям і не приймати ніяких рішень до тих пір, поки сторона захисту або ж сторона обвинувачення не доведе свою правоту.

Окремо звертаємося до ЗМІ з проханням уточнювати інформацію по темі безпосередньо до прес-служби Державної Компанії «Укрспецекспорт»», - закликали в компанії.

Як повідомлялося, державна компанія “Укрспецекспорт” є уповноваженим державою посередником у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності у сфері експорту та імпорту продукції та послуг військового та спеціального призначення.

3 грудня співробітники СБУ провели обшуки у приміщеннях держконцерну "Укроборонпром" та компанії-спецекспортера "Укрспецекспорт", яка є учасником концерну. Обшуки проводились на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва та були пов’язані із виконанням зовнішньоекономічних контрактів.

Цього ж дня 3 грудня Президент України призначив Юрія Гусєва новим генеральним директором державного концерну “Укроборонпром”.