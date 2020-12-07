Більшість українців не вірять, що жителі ОРДЛО отримали паспорти РФ через відсутність вибору

Більшість українців не погоджуються з тезою, що жителі непідконтрольних районів Донбасу отримали російські паспорти через те, що не мали вибору і були вимушені це робити.

Такого висновку дійшли Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Школа політичної аналітики НУ «Києво-Могилянська Академія» за результатами дослідження «Війна і мир на Донбасі: як змінилися настрої українців за рік після Паризького саміту Нормандської четвірки». Було проаналізовано результати опитувань громадської думки, проведених протягом вересня 2019 – листопада 2020 року, повідомили організатори презентовані на пресконференції в Укрінформі.

«Ми і у вересні 2019 року, і у вересні 2020 року запитували про те, як респонденти оцінюють отримання російських паспортів. Питання у нас звучало: «Ті, хто на непідконтрольних територіях Донбасу отримав російські паспорти, не мали вибору і були вимушені це робити». Тобто ми запитували не тільки про те, як взагалі оцінюється цей факт, а наскільки люди згодні саме з таким твердженням про відсутність вибору. Фактично можна говорити, що мало того, що люди були не згодні з цим у вересні 2019 року, так само більша частина, і навіть зросла частина пропорційно, тих, хто не згоден, у вересні 2020 року», - озвучила дані дослідження наукова директорка Школи політичної аналітики НаУКМА Анна Осипчук.

Експерт додала, що більшість опитаних громадян підтримує обмеження у правах тих, хто співпрацював з органами окупаційної «влади».

Водночас, більшість українців виступає за підтримку тих громадян України, які працювали на окупаційну владу, але свідомо перейшли на бік України.

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Спільне дослідження Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Школи політичної аналітики Національного університету «Києво-Могилянська Академія» «Війна і мир на Донбасі: як змінилися настрої українців за рік після Паризького саміту Нормандської четвірки» підсумовує результати опитувань громадської думки з вересня 2019 по листопад 2020 р. Опитування організатори замовляли у Київського міжнародного інституту соціології та Infosapiens. Опитування здійснено за фінансової підтримки Ініціативи з розбудови аналітичних центрів Міжнародного фонду «Відродження» і посольства Швеції.