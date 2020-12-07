Більшість українців не вважають ефективною політику держави щодо реінтеграції ОРДЛО

Більшість українців не вважають, що політика держави щодо реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу є ефективною.

Про це свідчать результати дослідження Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Школи політичної аналітики НУ «Києво-Могилянська Академія» «Війна і мир на Донбасі: як змінилися настрої українців за рік після Паризького саміту нормандської четвірки», презентовані на пресконференції в Укрінформі.

«Ми питали у населення у вересні цього року про те, як вони оцінюють ефективність політики держави щодо реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу... «Цілком неефективно», «частково неефективно» превалюють. Є великий шматок «середньоефективно» і «важко сказати», відмова сказати теж займає десь п'яту частину. «Цілком ефективно» оцінює 1,9%, це просто покривається похибкою. «Частково ефективно» - 7,5%», - озвучив результати опитування директор Школи політичної аналітики НаУКМА Максим Яковлєв.

За словами експерта, це означає що населенню справді важко визначитися з ефективністю політиків.

В українців також питали про ставлення до введення миротворчої місії ООН по всій тимчасово окупованій території.

За словами Яковлєва, з березня по вересень 2020 року незначно зменшилася кількість респондентів, які схвалюють введення миротворчої місії ООН по всій тимчасово непідконтрольній території Донбасу. Водночас трохи зросла кількість тих, хто проти такої ідеї.

Так, згідно з результатами опитування, проведеного у вересні 2020 року, цілком схвалюють введення миротворчої місії ООН по всій тимчасово окупованій території 30,1% опитаних; частково схвалюють - 19,1%. Натомість 18,1% респондентів відповіли «і так, і ні»; 7,2% - частково не схвалюють; 8,8% - цілком не схвалюють. Відмовилися відповідати 16,7% громадян.

«Тобто це ще раз свідчить про те, що ми маємо певну ситуацію невизначеності саме у сприйнятті населенням того, що б ми назвали державною політикою, тому її ефективність оцінити важко», - зауважив Яковлєв.

Спільне дослідження Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Школи політичної аналітики Національного університету «Києво-Могилянська Академія» «Війна і мир на Донбасі: як змінилися настрої українців за рік після Паризького саміту нормандської четвірки» підсумовує результати опитувань громадської думки з вересня 2019 по листопад 2020 р.

Опитування організатори замовляли у Київського міжнародного інституту соціології та Infosapiens. Опитування здійснено за фінансової підтримки Ініціативи з розбудови аналітичних центрів Міжнародного фонду «Відродження» і посольства Швеції.