Ідею масового тестування на COVID-19 підтримують майже 80% українців

Майже 80% українців підтримують ідею масового тестування населення.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в результатах дослідження соціологічної групи “Рейтинг”.

“79% опитаних підтримують ідею масового тестування населення та обов’язкову ізоляцію виявлених хворих як засіб боротьби із коронавірусом. Протилежної думки – 17%. В ефективність такого заходу вірять 73%, не вірять – 19%”, - йдеться в результатах дослідження.

Опитування було проведено з 27 листопада по 1 грудня. Було опитано методом особистого формалізованого інтерв'ю 1200 респондентів. Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.