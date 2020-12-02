Щеплення від коронавірусу готові зробити 55% українців, якщо вакцина буде безкоштовною.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою Рейтинг.

"55% готові особисто зробити щеплення від коронавірусу, якщо вакцина буде безкоштовною (40% - не готові). Водночас, якщо вакцина буде платною, охочих зробити щеплення менше – 35%, а 57% не будуть робити її у такому випадку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прихильників безкоштовного вакцинування від коронавірусу більше серед людей старшого віку, мешканців сіл, а платного – серед молоді і жителів Києва.

Опитування проводилося 28-30 листопада 2020 року серед 2 500 респондентів з усієї України, крім тимчасово окупованих територій, методом опитування CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.