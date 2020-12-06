Українець намагався провезти у Білорусь гвинтівки та револьвери

Гвинтівки та револьвери в паливному баку автомобіля з російською реєстрацією знайшли прикордонники на кордоні з Білоруссю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що учора вночі в пункт пропуску «Сеньківка» прибув громадянин України на автомобілі «Шевроле» російської реєстрації. Прямуючи в Білорусь, 46-річний українець обрав смугу руху «зелений коридор». Враховуючи наявні профілі ризиків щодо можливого незаконного переміщення товарів і вантажів, прикордонники Чернігівського загону ініціювали поглиблений огляд транспортного засобу. Викликало підозру й те, що автомобіль був оснащений газобалонним обладнанням.

До спільного прикордонно-митного огляду залучили службового собаку прикордонників.

У паливному баку автомобіля правоохоронці знайшли запаковані в поліетилен гвинтівки та револьвери. Проте, згодом прикордонники встановили, що виявлені предмети не належать до вогнепальної зброї. Усього з паливного баку прикордонники дістали 5 пневматичних гвинтівок, 5 револьверів під патрон Флобера та дві тисячі набоїв до них.

Чоловік пояснив, що придбав речі в Україні та планував їх перепродати в Білорусі.

Наразі співробітники митниці склали протокол за ст. 483 МКУ «Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю».

Транспортний засіб та виявлені предмети вилучені.