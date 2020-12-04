В Одесі прикордонники затримали шахрая з Ізраїлю, якого шукав Інтерпол

Прикордонники Одеського загону затримали громадянина Ізраїлю, який упродовж двох років перебував у міжнародному розшуку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

«Громадянина Ізраїлю, який перебував у міжнародному розшуку, затримали учора ввечері прикордонники Одеського загону. Іноземець прибув до Чорноморського морського порту поромом із Туреччини. Під час перевірки за базами Інтерполу прикордонники встановили, що цю особу уже два роки розшукують за шахрайство», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за даним фактом прикордонники поінформували Українське бюро Інтерполу. Розшукуваного іноземця передали співробітникам Нацполіції України.

Як повідомляв Укрінформ, прикордонники викрили 9 каналів торгівлі українцями, серед яких робітники на підпільних фабриках, моряки-перевізники нелегалів та жінки для борделів.

Фото: ДПСУ