У Харкові затримала злочинця, якого шукав Інтерпол

У Харкові затримала злочинця, якого шукав Інтерпол

Укрінформ
Контррозвідники СБУ встановили місцезнаходження та затримали у Харкові іноземця, який знаходиться у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці начальник пресслужби УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

"Оперативники спецслужби затримали злочинця поблизу місця його тимчасового мешкання в Харкові. Операція із затриманням відбувалася спільно з Управлінням карного розшуку ГУ Національної поліції в Харківській області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тридцятирічний громадянин Республіки Грузія прибув в Україну аби уникнути кримінальної відповідальності за вчинення тяжкого злочину у себе на батьківщині.

Встановлено, що зловмисник причетний до замаху на вбивство двох людей. Наприкінці 2014 року грузинське правосуддя визнало його винним у вчиненні цього злочину та засудило до позбавлення волі на 17 років.

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Наразі вирішується питання щодо застосування до іноземця екстрадиційного арешту. Також перевіряється можлива причетність затриманого до скоєння аналогічних злочинів на території України.

Фото: Владислав Абдула / Фейсбук

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