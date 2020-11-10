У Харкові затримала злочинця, якого шукав Інтерпол

Контррозвідники СБУ встановили місцезнаходження та затримали у Харкові іноземця, який знаходиться у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці начальник пресслужби УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

"Оперативники спецслужби затримали злочинця поблизу місця його тимчасового мешкання в Харкові. Операція із затриманням відбувалася спільно з Управлінням карного розшуку ГУ Національної поліції в Харківській області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тридцятирічний громадянин Республіки Грузія прибув в Україну аби уникнути кримінальної відповідальності за вчинення тяжкого злочину у себе на батьківщині.

Встановлено, що зловмисник причетний до замаху на вбивство двох людей. Наприкінці 2014 року грузинське правосуддя визнало його винним у вчиненні цього злочину та засудило до позбавлення волі на 17 років.

Наразі вирішується питання щодо застосування до іноземця екстрадиційного арешту. Також перевіряється можлива причетність затриманого до скоєння аналогічних злочинів на території України.

Фото: Владислав Абдула / Фейсбук