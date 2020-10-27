У Києві затримали іноземця, підозрюваного в убивстві

У Києві іноземця затримано за підозрою в убивстві громадянина Грузії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє столична поліція у Фейсбуці.

Правоохоронці зазначають, що близько 3 години 27 жовтня до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на проспекті Перемоги лежить чоловік із ножовими пораненнями.

"На місці ми встановили, що біля ресторану між 31-річним чоловіком та невідомим виник конфлікт. У ході з’ясування відносин незнайомець кілька разів вдарив опонента ножем, після чого втік. Потерпілий, громадянин Грузії, помер на місці", - розповів очільник поліції Києва Андрій Крищенко.

Правоохоронці провели першочергові слідчі дії, опитали свідків та вилучили записи з вуличних камер відеоспостереження. Було встановлено, що зловмисник поїхав з місця злочину на автомобілі. У місті була введена спеціальна поліцейська операція з розшуку та затримання ймовірного підозрюваного.

"Завдяки камерам відеоспостереження, встановлених у рамках програми "Безпечне місто" ми встановили маршрут пересування підозрюваного та почали його переслідувати. Орієнтування відразу передали колегам із Київської області та завдяки злагодженій роботі ми затримали зловмисника на трасі за 55 кілометрів від Києва", - розповів Крищенко.

У результаті спецоперації правоохоронці затримали громадянина Казахстану 1980 року народження, йому повідомили про підозру у вбивстві. Наразі він надає свідчення.

Правоохоронці перевіряють законність його перебування на території України.

Фото: Національна Поліція