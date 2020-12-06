У храмах ПЦУ щодня лунають молитви за українських захисників – Епіфаній

Важко переоцінити подвиг, на який йдуть сотні тисяч захисників, аби інші жили під мирним небом та навчалися, працювали у власній незалежній країні, молилися рідною мовою у рідній церкві.

Про це предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній написав у Фейсбуці з нагоди Дня ЗСУ повідомляє Укрінформ.

«Військовослужбовець – це високе покликання. Покликання захищати співвітчизників, свою Батьківщину, рідний дім та близьких, обороняти їх від ворожих зазіхань і бути готовим пожертвувати власним життям заради інших. Важко переоцінити подвиг, на який йдуть сотні тисяч хоробрих українських синів і дочок, аби ми з вами, попри агресію Росії, сьогодні під мирним небом жили, навчалися, працювали у власній незалежній країні, молилися рідною мовою у рідній церкві», - зазначив Епіфаній.

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Він подякував військовослужбовцям та додав, що молитви щодня лунають у храмах Православної церкви України за кожного з них і за тих, хто вже відійшов у вічність.

«Наші капелани й волонтери-священники у міру своїх сил допомагають укріпити й зміцнити ваш духовний фронт. Церква підтримує ваших рідних і близьких, поки ви далеко від них. Ми повсякчас звертаємося до Господа, щоби він оберігав кожного із вас, дарував вам силу й терпеливість, добре здоров’я та своє благословення. І ми віримо, що з Божою допомогою ця війна закінчиться перемогою, Україна здобуде справедливий мир, якого всі ми з вами так прагнемо», - підкреслив митрополит.

Сьогодні в Україні відзначають День Збройних сил України. Саме 6 грудня 1991 року Верховна Рада України ухвалила закони «Про оборону України» та «Про Збройні Сили України».