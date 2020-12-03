Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній зустрівся з капеланами та відзначив вісьмох військових священників медалями святого архістратига Божого Михаїла.

Як передає Укрінформ, про це він зазначив у Фейсбуці.

"Сьогодні, напередодні Дня Збройних сил України, поспілкувався з нашими самовідданими капеланами й подякував їм за ревне служіння. За заслуги перед Помісною Церквою, а також за жертовність і любов до України відзначив вісьмох військових священників нагородою – медаллю святого архістратига Божого Михаїла. Архангел Божий, який стоїть на чолі воїнства Небесного, є добрим прикладом для цих поборників добра та надихає їх звершувати служіння заради духовної підтримки українських захисників", - сказав Епіфаній.

Епіфаній нагородив медалями вісьмох капеланів / Фото: ПЦУ

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Митрополит зауважив, що без капеланів Православної церкви України складно уявити духовний фронт нашої держави.

"Саме вони духовно опікуються українськими захисниками, розділяють з ними переживання, дбають про те, щоб віра в Бога й надія на перемогу не згасали, а навпаки – лише посилювалися і зміцнювалися. Капелани 24 години 7 днів на тиждень здійснюють своє покликання – бути поруч із захисниками. Адже саме священники мають найкращу зброю проти духовного зла – Боже Слово. А їхній захист – молитва й діяльна віра у Всемилостивого та Всемогутнього Господа. Завдяки цьому капелани жертовною любов’ю допомагають бійцям зцілювати рани їхніх душ та наповнювати серця надією. Молімося за тих, хто щодня з вірою в Господа наближає нас до перемоги та дбає про українських Героїв і їхніх рідних! Пам’ятайте, що церква завжди з вами!", - написав він.