Майже 600 капеланів ПЦУ допомагають військовим по всій Україні

Майже 600 військових капеланів Православної церкви України займаються душпастирською діяльністю серед військових по всій території країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ПЦУ у Фейсбуці.

"Майже 600 військових капеланів Православної церкви України пройшли АТО й ООС і цієї миті займаються душпастирською діяльністю серед військових по всій території України, зокрема й там, де особливо потрібна допомога – на фронті. Вчора ми по-особливому за них молилися, адже в день пам’яті святителя Мартина Милостивого, єпископа Турського, відзначаємо День капелана", - йдеться у повідомленні.

У ПЦУ зазначають, що капелани є особливими служителями, бо мають на війні під час обстрілів, кровопролиття, страху, зневіри бути поруч із тими, хто боронить наші життя, підтримувати їхній дух, захищати під час страхіть війни людські чесноти.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 6 червня 2019 року ухвалила у першому читанні законопроєкт про військове капеланство.

Документ визначає, що військове капеланство – діяльність капеланських об’єднань, військових капеланів та військових капеланів-волонтерів із забезпечення реалізації права на свободу віросповідання, душпастирської опіки особового складу Збройних сил, інших військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення.

Згідно із законопроєктом, для забезпечення організації виконання завдань військового капеланства в релігійних організаціях створюються капеланські об’єднання, з якими, враховуючи релігійні потреби особового складу, Міноборони, відповідні органи управління ЗСУ, інших військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення влади укладають генеральні угоди душпастирської опіки, порядок укладання яких визначається Кабінетом Міністрів.