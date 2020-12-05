Лікар попередив про COVID-шахрайство

В Україні з'явилося багато «препаратів» інфекційного контролю, які не мають відношення до профілактики COVID-19.

Про це в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера” сказав лікар-епідеміолог, голова Національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін, передає кореспондент Укрінформу.

“На сьогоднішній день в Україні з’явився величезний ринок неякісної продукції, так званих фуфломіцинів інфекційного контролю: різноманітні дезинфекційні рамки, килимки, ультрафіолетові девайси, які не мають жодного відношення до профілактики не тільки COVID-19. Більше того, ці всі девайси тільки шкодять. Терміново треба навести порядок на ринку України, зарегулювати цей процес, використовувати тільки доказові методи профілактики”, - сказав Александрін.

На його думку, на ці речі витрачаються колосальні кошти як з національного, так і регіонального рівнів.