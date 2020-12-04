Україна посіла 25 місце у міжнародному рейтингу кібербезпеки

Україна піднялася на чотири позиції та зайняла 25 місце у Національному індексі кібербезпеки (National Cybersecurity Index 2020).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Зазначається, що під час проведення розробки нової редакції Національного індексу кібербезпеки було проаналізовано стан кібербезпеки 160 країн.

Аналіз здійснювався за такими напрямами: законодавство у сфері кібербезпеки; аналіз кіберінцидентів; освіта у сфері кібербезпеки; забезпечення захисту цифрових та основних послуг; електронна ідентифікація та довірчі послуги; захист персональних даних; заходи із реагування на кібератаки та кіберінциденти; боротьба із кіберзлочинністю.

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"Поліпшення позиції України у рейтингу стало можливим завдяки прийняттю протягом останнього року низки законодавчих актів в області кібербезпеки та кіберзахисту", - наголосили у Держспецзв’язку.

Згідно з рейтингом, перше місце посіла Греція, друге – Чехія, а третє – Естонія.