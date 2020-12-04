Чи довіряють українці Степанову та МОЗ — опитування «Рейтингу»

Міністру охорони здоров'я Максиму Степанову довіряють лише 19% українців, 37% його не знають.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в результатах дослідження соціологічної групи “Рейтинг”.

“Міністру охорони здоров’я Максиму Степанову довіряють 19%, не довіряють – 34%, не знають такого – 37%. Ексміністру Уляні Супрун довіряють 15%, не довіряють – 67%, не знають її – 12%. Колишніх міністрів Іллю Ємця та Зоряну Скалецьку не знають майже половина опитаних. Довіряють їм близько 8-10%, не довіряють – близько третини”, - йдеться у повідомленні.

Близько 40% опитаних вважають, що успіх у боротьбі з коронавірусом в більшій мірі залежить від Президента та Міністерства охорони здоров’я. 32% вважають, що це залежить від міністра охорони здоров’я Степанова. 17-18% – покладають надії на парламент та уряд, 13% – на прем’єр-міністра.

Водночас, результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» показали, що серед ключових медичних інституцій респонденти найбільше довіряють Всесвітній організації охорони здоров’я (47%). Не довіряють цій установі – 32%.

Міністерству охорони здоров’я України довіряють 33%, не довіряють – 54%.

Національній службі здоров’я довіряють 24%, не довіряють – 40%, нічого не знають про її діяльність – 29%.

Центру громадського здоров’я довіряють 21%, не довіряють – 38%, нічого не знають про його діяльність – 34%.

Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування довіряють 15%, не довіряють – 54%, нічого не знають про його діяльність – 24%.

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Загалом, як зазначається в результатах дослідження, в динаміці за останні кілька місяців спостерігається зростання рівня довіри до державних управлінських інституцій у сфері медицини.

Серед лідерів думок найбільше опитуваних довіряють дитячому лікарю, телеведучому Євгену Комаровському - 66%, не довіряють – 20%. Директору інституту серця Борису Тодурову довіряють 32%, не довіряють – 16%, не знають його – 48%. Головному санітарному лікарю Віктору Ляшку довіряють 32%, не довіряють – 39%, не знають його – 20%. Ользі Голубовській (відомий інфекціоніст, доктор медичних наук) довіряють 20%, не довіряють – 11%, не знають її – 64%. Аллі Щербинській (директор центру профілактики та боротьби зі СНІДом) довіряють 11%, не довіряють – 11%, не знають її – 75%. Михайлу Радуцькому (голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я) довіряють 8%, не довіряють – 26%, не знають його – 60%. Ігорю Кузіну (директор Центру громадського здоров’я) довіряють 8%, не довіряють – 12%, не знають його – 77%.

Опитування було проведено з 27 листопада по 1 грудня. Було опитано методом особистого формалізованого інтерв'ю 1200 респондентів. Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.