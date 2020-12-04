Економічних наслідків коронакризи боїться половина українців

П’ятдесят відсотків українців бояться економічних наслідків коронакризи.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в результатах дослідження соціологічної групи “Рейтинг”.

“50% (опитаних - ред.), оцінюючи кризу коронавірусу, більше бояться її економічних наслідків. 34% бояться більше самого захворювання, аніж фінансових труднощів. Останніх більше серед старшого населення, жінок, мешканців сіл”, - йдеться в результатах дослідження.

70% опитаних вважають реальною загрозу коронавірусу особисто для себе та родини. 35% постійно носять маски, 63% – носять їх лише у місцях великого скупчення людей (транспорт, магазини, ринки тощо). Лише 2% нехтують носінням масок.

Основними джерелами, з яких респонденти отримують інформацію про коронавірус, є національне телебачення (особливо серед старших) та інтернет-сайти (особливо серед молоді) - по 56% від усіх респондентів.

Ще близько чверті отримують інформацію з Facebook або від родичів та знайомих.

По 10-11% - з Youtube, Instagram, радіо, по 8-9% - з преси та груп у вайбері і телеграмі (Коронавірус-інфо), і 6% - з офіційного сайту Міністерства охорони здоров‘я.

Опитування було проведено з 27 листопада по 1 грудня. Було опитано методом особистого формалізованого інтерв'ю 1200 респондентів. Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.