НАБУ завершило слідство щодо колишньої першої заступниці голови міграційної служби

Детективи Національного антикорупційного бюро завершили слідство відносно колишньої першої заступниці голови Державної міграційної служби.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба відомства.

“2 грудня 2020 року ухвалено рішення про відкриття матеріалів слідства стороні захисту”, - йдеться у повідомленні.

Йдеться про експосадовицю, викриту на вчиненні кримінального правопорушення ще у 2017 році в результаті спецоперації НАБУ під прикриттям, здійсненої задля документування фактів корупції у міграційній сфері.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що у червні 2017 року підозрювана запропонувала організувати оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні громадянину В’єтнаму на один рік із можливістю продовження терміну до трьох років. За надання такої послуги посадовиця попросила та у подальшому одержала неправомірну вигоду у розмірі 1800 дол.

Крім того, у серпні 2017 року перша заступниця голови ДМСУ запропонувала організувати набуття громадянином Ірану громадянства України за територіальним походженням, яке мало підтверджуватися завідомо неправдивими офіційними документами (аналізами ДНК) та встановлюватись завідомо неправосудним рішенням суду. Це б дало змогу іноземному громадянину отримати паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон. У цьому випадку посадова особа за забезпечення процесу оформлення та видачі документів просила неправомірну вигоду у розмірі 30 тис. дол.

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Як повідомляв Укрінформ, 29 листопада 2017 року на сайті Державної міграційної служби з'явилася інформація про затримання агента НАБУ під час спроби дати хабар першому заступнику голови ДМС Діні Пімаховій.

30 листопада НАБУ заявило, що її детектив не пропонував хабар, а проводив спецоперацію з викриття корупційної схеми, а СБУ, ведучи прослуховування для Бюро, завербувала Пімахову для тиску на НАБУ.

Сама Пімахова провела пресконференцію і заявила, що особисто звернулася до правоохоронців, бо не знала, що Сергій Титенков – агент НАБУ.

Генпрокурор Юрій Луценко назвав методи НАБУ неприпустимими, агентів НАБУ такими, що обрані без конкурсу, а техніку, яку вони використовують, незаконною.

У НАБУ натомість заперечували слова Луценка і заявили, що Генпрокуратура та СБУ свідомо зірвали декілька спецоперацій бюро під прикриттям.