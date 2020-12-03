Зеленський підписав указ про Національну стратегію безбар’єрності

Президент Володимир Зеленський підписав указ про забезпечення створення безбар’єрного простору в Україні.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави, відповідний указ № 533/2020 підписано з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю, який відзначається 3 грудня.

Документ спрямований на забезпечення рівного та безперешкодного доступу всіх соціальних груп населення до освіти, зайнятості, послуг, інфраструктури, участі в житті громади та сприятиме створенню належних умов для реалізації соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод українських громадян.

Згідно з указом Кабінет Міністрів із залученням Національного інституту стратегічних досліджень, представників держорганів та місцевого самоврядування, громадських активістів, учених, експертів має розробити та затвердити Національну стратегію зі створення безбар’єрного простору в Україні на основі найкращого світового досвіду.

Передбачено, що стратегія має бути розроблена та затверджена у квітні 2021 року.

Документ набирає чинності з дня його опублікування.