Державна політика за всіма напрямами має враховувати потреби людей з інвалідністю - Зеленський

Державна політика за всіма напрямами має враховувати потреби людей з інвалідністю і бути орієнтованою на забезпечення їхніх прав і свобод.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави, про це йдеться у зверненні Президента Володимира Зеленського з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю.

Президент зазначив, що у реаліях сьогодення людям з інвалідністю набагато складніше, адже кожен з нас в умовах боротьби з епідемією COVID-19 як ніколи раніше усвідомлює значущість найвищої соціальної цінності – здоров’я.

«Тому державна політика за всіма напрямами має безапеляційно враховувати аспект інвалідності, а влада й суспільство повинні докладати максимум зусиль для покращення доступу людей з інвалідністю до медицини, праці, освіти, архітектури, транспорту та інших сфер життєдіяльності», - акцентував Зеленський.

Він висловив переконання, що люди з інвалідністю за будь-яких обставин були, є й залишатимуться взірцем переможної боротьби за свої права, за повноцінне життя нарівні з іншими, за статус України як соціальної та правової держави.

У цьому контексті Глава держави підкреслив, що для нього як Президента важливо орієнтувати дії парламенту, уряду та інших владних інституцій на забезпечення прав і свобод людей з інвалідністю в Україні.

Як повідомлялося, 3 грудня 1992 року вперше було відзначено Міжнародний день людей з інвалідністю, який має на меті просування прав людей з інвалідністю у всі сфери суспільного життя, а також залучення уваги широкої громадськості до проблем людей з інвалідністю.

Фото: Офіс Президент