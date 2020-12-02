За ініціативою Зеленської на «Дії» буде розділ для незахищених груп населення

Міністерство цифрової трансформації та ПРООН в Україні у межах ініціативи першої леді Олени Зеленської «Без бар’єрів» створять зручний каталог послуг для вразливих груп населення.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це під час сьогоднішньої зустрічі домовилися перша леді з віцепрем’єр-міністром – міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим та постійною представницею ПРООН в Україні Дафіною Ґерчевою.

«Безбар'єрність має бути суспільною нормою. Ідея створення особливого розділу в «Дії» виникла ще влітку, під час проведення «Великої розмови про безбар’єрність». Тоді в опитуванні, яке відбувалося на порталі, взяли участь понад 37 тисяч людей, 94% з них сказали, що бачать бар’єри навколо себе», – зазначила Зеленська.

Каталог буде розміщено на державному порталі «Дія» в окремому розділі "Дія. Без бар’єрів".

Розділ міститиме зручний каталог послуг для тих, хто часто стикається з бар’єрами: літніх людей, людей з інвалідністю, батьків маленьких дітей та інших. У ньому вони зможуть знайти всі необхідні послуги, які вже доступні онлайн, та роз’яснення стосовно тих, які наразі залишаються в офлайні.

Учасники зустрічі також домовилися, окрім створення окремого розділу, розширити вже наявні. Зокрема, у розділ «Життєві події та ситуації» було вирішено додати підрозділ «Працевлаштування». Він міститиме інструкції та рекомендації для людей з пошуку роботи та працевлаштування: де знайти вакансії, як створити резюме, як пройти співбесіду онлайн, а також відповіді на інші запитання.

У межах співпраці сторін також будуть створені два освітні серіали - «Безбар’єрна грамотність» та «Держава без бар’єрів», які будуть розміщені на платформі «Дія. Цифрова освіта».

фото: Офіс Президента