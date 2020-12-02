За ініціативою Зеленської на «Дії» буде розділ для незахищених груп населення
Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це під час сьогоднішньої зустрічі домовилися перша леді з віцепрем’єр-міністром – міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим та постійною представницею ПРООН в Україні Дафіною Ґерчевою.
«Безбар'єрність має бути суспільною нормою. Ідея створення особливого розділу в «Дії» виникла ще влітку, під час проведення «Великої розмови про безбар’єрність». Тоді в опитуванні, яке відбувалося на порталі, взяли участь понад 37 тисяч людей, 94% з них сказали, що бачать бар’єри навколо себе», – зазначила Зеленська.
Каталог буде розміщено на державному порталі «Дія» в окремому розділі "Дія. Без бар’єрів".
Розділ міститиме зручний каталог послуг для тих, хто часто стикається з бар’єрами: літніх людей, людей з інвалідністю, батьків маленьких дітей та інших. У ньому вони зможуть знайти всі необхідні послуги, які вже доступні онлайн, та роз’яснення стосовно тих, які наразі залишаються в офлайні.
Учасники зустрічі також домовилися, окрім створення окремого розділу, розширити вже наявні. Зокрема, у розділ «Життєві події та ситуації» було вирішено додати підрозділ «Працевлаштування». Він міститиме інструкції та рекомендації для людей з пошуку роботи та працевлаштування: де знайти вакансії, як створити резюме, як пройти співбесіду онлайн, а також відповіді на інші запитання.
У межах співпраці сторін також будуть створені два освітні серіали - «Безбар’єрна грамотність» та «Держава без бар’єрів», які будуть розміщені на платформі «Дія. Цифрова освіта».
фото: Офіс Президента