Перша леді ініціювала підписання декларації про усунення бар’єрів у бізнесі

Перша леді України Олена Зеленська ініціювала підписання декларації «Бізнес без бар’єрів» між великими українськими та міжнародними компаніями.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави, метою ініціативи є сприяння компаніями змінам з метою створення можливостей та соціального включення для всіх суспільних груп заради сталого розвитку країни.

За словами першої леді, побудова безбар'єрного бізнесу в Україні залежить як від законодавства та дій держави, так і від компаній і самих людей.

Ініціатива «Бізнес без бар’єрів» допоможе подолати бар’єри, що виникають при пошуку співробітників та прийомі їх на роботу, адаптації працівника на робочому місці та в колективі. Також вона дасть змогу розробляти продукти та послуги, які доступні всім суспільним групам, зокрема людям з інвалідністю, літнім людям, батькам з дітьми до шести років, жінкам та молоді.

«Декларацію підписали представники компаній: «Укрпошта», «Ощадбанк», «Укрзалізниця», «Ашан», 1+1 Media, ДТЕК, Socar, work.ua, АТБ, Danone. За бажанням до ініціативи «Бізнес без бар’єрів» може приєднатися будь-яка компанія, яка вже сьогодні готова імплементувати принципи безбар’єрного ведення бізнесу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Зеленська та представники компаній домовились до кінця цього року зафіксувати здобутки та визначитися з планами на найближчі роки з розвитку безбар’єрності у бізнесі.