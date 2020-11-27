Онлайн-послуги для ФОП можуть заощадити для України до 255 мільйонів - Федоров

Економія завдяки онлайн-реєстраціі бізнесу становить 17 млн грн на рік, потенційно онлайн-послуги для ФОП можуть заощадити Україні до 255 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформацї Михайло Федоров у Фейсбуці.

Він зазначив, що наразі в Україні послуга з реєстрації бізнесу є найшвидшою у світі, і через портал Дія можна відкрити ФОП, внести до нього зміни, закрити ФОП. За словами Федорова, через Дію вже надано 150 тис послуг для бізнесу. "Рік тому лише 4-6% приватних підприємців відкривали бізнес онлайн, зараз це 50%", - зауважив віцепрем'єр.

Він нагадав, що Мінцифри також спростило реєстрацію ТОВ, наразі замість 88 полів для заповнення потрібно вказати інформацію в 46. Заяву на реєстрацію можна подати за 30 хвилин.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство цифрової трансформації України у березні 2020 року запустило послугу з онлайн реєстрації ФОП. Послугу з реєстрації ТОВ онлайн було запущено в жовтні 2020 року.