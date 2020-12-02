Попри COVID-19 реформа медицини триває — Шмигаль

Реформа медицини в нашій країні продовжується навіть попри коронавірус.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів в інтерв'ю "Корреспонденту", передає Укрінформ.

«Незважаючи на коронавірус, продовжується реформа медицини. Зараз сфера охорони здоров'я стає сильнішою аналогічно тому, як міцнішала українська армія, коли почалися воєнні дії на сході. Я впевнений, що з цієї коронакризи ми вийдемо із зовсім іншою медичною системою та з іншим ставленням до лікарів», - сказав Шмигаль.

Відповідаючи на запитання, чи запровадив би Кабмін при нинішньому досвіді локдаун навесні, чиновник зазначив, що безумовно.

«Навесні ніхто не розумів ні природи самого вірусу, ні механізму його поширення, ні алгоритмів лікування. Запровадивши локдаун, ми врятували життя тисяч українців. Так, ми вдарили по економіці, але гроші — ніщо у порівнянні з людським життям. Зараз протоколи лікування коронавірусу кардинально відрізняються від весняних і дають змогу рятувати життя. Якби не локдаун, то перша хвиля пандемії накрила б нас, як Іспанію або Італію», - уточнив Шмигаль.

Як повідомлялося, в Україні станом на 2 грудня лабораторно підтвердили 758 264 випадки COVID-19, з них за добу - 13 141.

Фото: КМУ