Дружина Шмигаля перехворіла на COVID-19

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що його дружина перехворіла на COVID-19 у легкій формі.

Про це Прем'єр-міністр розповів в інтерв'ю "Корреспонденту", передає Укрінформ.

"Моя сім'я теж пройшла шлях коронавірусу. Перехворіла моя дружина. У легкій формі, але все ж це складна і підступна хвороба", - сказав він.

Прем'єр-міністр також нагадав, що "маска - це один із способів уберегти тих, хто знаходиться поруч з вами".

Як повідомлялося, в Україні станом на 2 грудня лабораторно підтвердили 758 264 випадків COVID-19, з них за добу - 13 141.