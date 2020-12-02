Кабінет Міністрів працює над проєктом масового тестування на COVID-19, серед пріоритетів - Київ та область, обласні центри.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів в інтерв'ю "Корреспонденту", передає Укрінформ.

«Кабмін працює над проєктом тотального тестування на COVID-19. Пріоритети - Київ та область, обласні центри та великі міста з населенням понад 100 тис. осіб ", - сказав він.

Говорячи про питання щодо вакцинації, Шмигаль зазначив, що на даний момент Кабмін розписує детальний план дій уряду і веде переговори з постачальниками.

«Ми є учасниками глобальної системи COVAX, в рамках якої отримаємо певну кількість вакцин. Крім того, уряд веде переговори з приводу поставок вакцин з Pfizer і AstraZeneca. Уже у другому кварталі наступного року в Україні почнеться вакцинація», - уточнив Шмигаль.

Окремо він зазначив, що "боротьба з коронавірусом у медичній та економічній площинах зараз займає у нас, напевно, 80% робочого часу".

За його словами, на сьогоднішній день уряд має достатньо грошей на всі напрямки, у тому числі і на медицину.

"Навесні навіть уявити було складно, що при 12-15 тис. хворих на добу система не ляже. Зараз вона справляється. Ми очікуємо, що вона впорається і при 25 тис. хворих на добу, якщо виникне така необхідність. Але сподіваюся, до такого не дійде ", - уточнив Прем'єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 2 грудня лабораторно підтвердили 758 264 випадків COVID-19, з них за добу - 13 141.