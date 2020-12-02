В Україні популяризують кіберспорт серед ветеранів

Міністерство у справах ветеранів України та ГО «Всеукраїнська організація «Федерація Є-спорту України» домовилися про співпрацю у сфері електронного спорту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінветеранів.

"У рамках співробітництва передбачається популяризація електронного спорту серед ветеранів війни, організація різноманітних кіберспортивних заходів, впровадження соціальних проєктів з реабілітації та допомоги ветеранам", - йдеться у повідомленні.

Федерація кіберспорту України – всеукраїнська громадська організація, створена для популяризації й розвитку комп'ютерного спорту в Україні.

Федерація є офіційним членом низки міжнародних фундацій кіберспорту. Протягом останніх років організація провела понад 200 турнірів, серед яких – 5 національних та 4 міжнародних. Участь у цих турнірах взяло понад 17 тисяч гравців.

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Як повідомлялося, раніше у Міністерстві у справах ветеранів України заявляли, що розглядають напрямок кіберспорту як інструмент повернення учасників бойових дій до звичайного соціуму.

Фото: mva.gov.ua