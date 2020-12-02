До роботи в COVID-лікарнях та лабораторіях залучають інтернів та студентів - МОЗ

До роботи в COVID-лікарнях та лабораторіях залучають інтернів та студентів.

Як передає Укрінформ, про це заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак сказала в інтерв'ю "Телеграф".

"Зараз до лікування ковідних пацієнтів вже залучаються інтерни, вони працюють під керівництвом лікуючого лікаря. Єдине - інтерни ще не можуть призначати лікування. До роботи в лабораторних центрах ми залучаємо студентів", - сказала Микичак.

Вона додала, що МОЗ прагне до більшого залучення людей до подібної роботи, наприклад, до обробки даних, внесення їх в бази даних тощо.

"Чисто технічна робота, яку може виконувати будь-хто, хто вміє користуватись комп'ютером. Колеги з інших країн розповідають, що вони дуже активно залучали студентів, а також інших громадян, які працюють в якості технічного або молодшого медичного персоналу", - сказала Микичак.

Також, за ії словами, в лікарнях є багато різної роботи, наприклад, прибирання, догляд за хворими.

Зараз, за словами заступниці міністра, в лікарнях бракує медичних сестер та допоміжного персоналу, також не вистачає лікарів-анестезіологів, інфекціоністів, пульмонологів, рентгенологів.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за 1 грудня зареєстрований 13 141 випадок зараження коронавірусом, загалом за час пандемії на COVID-19 захворіли 758 264 особи.