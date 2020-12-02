Правила руху для людей на інвалідних візках додадуть у ПДР

Кабінет Міністрів погодив проєкт постанови про внесення змін до Правил дорожнього руху, які стосуються прав та обов’язки осіб, які рухаються в кріслах колісних.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Проєктом акта передбачається доповнити ПДР новим розділом 4-1, відповідно до якого встановлюються права та обов’язки осіб, які рухаються в кріслах колісних», - йдеться у пояснювальній записці до документу.

Зокрема, проєктом постанови пропонується встановити, що особи, які рухаються в кріслах колісних, мають право: рухатися по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках із швидкістю пішохода; рухатися по краю проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччю.

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Проєктом акта передбачається встановити, що особи, які рухаються в кріслах колісних із швидкістю пішохода по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках, мають право на переважне перетинання проїзної частини дороги по позначених пішохідних переходах. У цьому випадку особи на візках мають виконувати вимоги ПДР, що стосуються обов’язків пішоходів.

Серед іншого пропонується встановити, що особи, які рухаються в кріслах колісних по краю проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччю, повинні пересуватися в напрямку руху транспортних засобів по правій крайній смузі, поворот ліворуч та розворот дозволятимуться на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині.

У такому випадку особи на візках мають виконувати вимоги ПДР, що стосуються обов’язків велосипедистів.

Проєктом постанови передбачається визначити, що особи, які рухаються в кріслах колісних, були зобов’язані: використовувати технічно справні та належним чином обладнані крісла колісні; не перевозити вантажі, що заважають керуванню; не буксирувати причепи; не перевозити пасажирів.

Водночас, як зазначається у тексті постанови, крісла колісні мають бути обладнані світловідбивними пристроями, а під час руху в темний час доби по краю проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччю – зовнішніми світловими приладами.

У пояснювальній записці уточнюється, що реалізація цього акту дозволить забезпечити захист прав осіб, що рухаються в кріслах колісних, водіїв транспортних засобів, пішоходів та інших учасників дорожнього руху.

У МВС поінформували, що реалізація цього документу матиме позитивний вплив на інтереси учасників дорожнього руху.

Як повідомляв Укрінформ, 3 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про дорожній рух" щодо організації дорожнього руху для осіб, які рухаються в кріслах колісних".