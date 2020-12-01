Рада планує підвищити допомогу дітям з інвалідністю, які постраждали від вибухівки
Укрінформ
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт щодо підвищення дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів, розміру державної соціальної допомоги (№3573).
Як передає кореспондент Укрінформу, його підтримав 321 народний депутат.
"Проєктом акта передбачається підвищення розміру державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів", - ідеться у пояснювальній записці.
Законопроєкт пропонує збільшити на 50% розмір державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів.
Як повідомлялося, на Донбасі з початку агресії РФ від мін загинули щонайменше 40 дітей, зазнали поранень понад 130 дітей.