Рада планує підвищити допомогу дітям з інвалідністю, які постраждали від вибухівки

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт щодо підвищення дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів, розміру державної соціальної допомоги (№3573).

Як передає кореспондент Укрінформу, його підтримав 321 народний депутат.

"Проєктом акта передбачається підвищення розміру державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів", - ідеться у пояснювальній записці.

Законопроєкт пропонує збільшити на 50% розмір державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів.

Читайте також: В Україні з 1 грудня зростуть пенсії

Як повідомлялося, на Донбасі з початку агресії РФ від мін загинули щонайменше 40 дітей, зазнали поранень понад 130 дітей.