В Україні з 1 грудня зростуть пенсії

У зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму, в Україні з 1 грудня 2020 року зростуть пенсії та деякі соціальні виплати.

Як передає Укрінформ, відповідне підвищення передбачене законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Згідно з законом, розмір прожиткового мінімуму у 2020 році становить на одну особу в розрахунку на місяць із 1 січня - 2027 грн, із 1 липня - 2118 грн, а із 1 грудня - 2189 грн.

Водночас, з 1 грудня 2020 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зросте з 1712 грн до 1769 грн. У зв'язку з цим мінімальна пенсійна виплата збільшиться з 1712 до 1769 гривень (на 57 грн), а максимальна — з 17120 до 17690 гривень.

Зокрема, у Пенсійному фонді України інформують, що перерахунку підлягатимуть пенсійні виплати, складові яких залежать від розміру прожиткового мінімуму, а саме : доплата за понаднормовий стаж, передбачений Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (для непрацюючих пенсіонерів); надбавка до пенсії за особливі заслуги згідно з Законом України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”; підвищення відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань”; щомісячна державна адресна допомога інвалідам війни та учасникам бойових дій; мінімальні розміри пенсій по втраті годувальника членам сімей військовослужбовців; мінімальна пенсійна виплата людям з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою та інвалідам з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни та надбавки донорам.

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Перерахунок пенсій здійснюється автоматично, а розмір підвищення кожній особі визначатиметься індивідуально.

У Міністерстві соціальної політики повідомили, що із 1 грудня 2020 року розмір державної соціальної допомоги також буде збільшено відповідно до підвищення розмірів прожиткового мінімуму і становитиме від 1769 грн до 4252,45 грн. Окрім того, з 1 грудня зросте розмір прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років - до 1921 грн, для дітей від 6 до 18 років - 2395 грн. Відповідно, зросте розмір аліментів. Так, згідно з Сімейним кодексом, мінімальний розмір аліментів на одну дитину становить не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Таким чином, з 1 грудня 2020 року він становитиме для дітей віком до 6 років 960,50 грн, а на дітей від 6 до 18 років - 1197,50 грн.