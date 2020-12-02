Рада дозволила сиротам з інвалідністю жити у дитбудинках сімейного типу до 23 років

Верховна Рада ухвалила в другому читанні Закон, який дозволяє дітям-сиротам, яким встановлена інвалідність, проживати в дитячих будинках сімейного типу до 23-річного віку, незалежно від того, чи навчаються вони в закладах освіти.

Як передає кореспондент Укрінформу, рішення підтримали 317 народних депутатів.

Закон передбачає, що особи з-поміж дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яким встановлено інвалідність, за їхнім вибором можуть продовжити проживати та виховуватися у дитячому будинку сімейного типу до досягнення ними 23-річного віку незалежно від того, чи навчаються вони у закладі загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти.

Прийомні діти, яким не встановлена інвалідність, проживають і виховуються у прийомній сім’ї або в дитячому будинку сімейного типу до досягнення 18-річного віку.

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При цьому після досягнення 18-річного віку такі особи у разі продовження навчання в закладі загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої чи вищої освіти можуть, за їх вибором, продовжити проживати і виховуватись у цій прийомній сім’ї або дитячому будинку сімейного типу до закінчення такого закладу.