В Україні з початку року всиновили 694 дітей

Протягом 8 місяців цього року в Україні всиновили 694 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міністерства соціальної політики.

“Протягом 8 місяців поточного року в Україні було усиновлено 694 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, з них: громадянами України – 558, іноземцями – 136. Пріоритет національного усиновлення збережено, адже українцями всиновлено в 4 рази більше дітей, ніж іноземцями”, - йдеться у повідомленні.

Водночас, зазначають у відомстві, ще понад 17 тисяч хлопчиків та дівчаток різного віку в переважній більшості з братами та сестрами перебувають на обліку з усиновлення, і чекають на свою люблячу родину.

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Загалом, протягом останніх 10 років усиновлено 23814 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, з них 17659 громадянами України та 6155 — іноземцями.

За інформацією Мінсоцполітики, в Україні на сьогодні 1 100 сімей та одиноких громадян, які бажають взяти на виховання у свою сім’ю дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, на правах рідної дитини.