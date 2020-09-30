В Україні відзначають День усиновлення

В Україні 30 вересня відзначають День усиновлення.

Про це повідомляє Укрінформ.

День усиновлення – свято всіх усиновлювачів, опікунів, прийомних батьків, батьків-вихователів, котрі прийняли до своїх родин дітей, які за різних обставин втратили рідні сім’ї.

Президент Володимир Зеленський у День усиновлення висловив вдячність батькам, які взяли на виховання дитину-сироту. Про це йдеться у вітанні глави держави з нагоди цього свята.

«Хочу висловити щиру вдячність усім батькам, які взяли на виховання дитину-сироту. Саме сім’я є тим середовищем, в якому дитина набуває життєво-важливих знань, умінь і навичок, вчиться добру», - зазначив Зеленський.

За його словами, для дитини усиновлення відкриває шлях у щасливе життя, створює нові можливості, дає надію і впевненість у майбутньому.

Завдяки усиновленню майже півтори тисячі дітей щороку знаходять нову сім’ю, де дитину люблять, цінують, поважають, підкреслив Президент.

Він додав, що пишається людьми, які беруть на виховання дітей-сиріт, і побажав їм миру, міцного здоров’я, мудрості, терпіння і злагоди.

День усиновлення в Україні встановлений, «…ураховуючи суспільну значущість усиновлення в забезпеченні права кожної дитини на виховання в сім’ї, з метою підтримки та розвитку національного усиновлення…» згідно з Указом Президента від 27 листопада 2008 року.