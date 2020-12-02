Прем’єр запевняє, що у 2021 році жодні соцвиплати не зменшаться
Укрінформ
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наступного року жодні соціальні виплати не будуть зменшені.
Про це він поінформував у Телеграм-каналі.
“Попри чутки, жодні соцвиплати наступного року не будуть зменшені. Передбачається зростання пенсій для всіх наших пенсіонерів. Важливий момент: зменшення на 8 млрд грн фінансування Пенсійного фонду з бюджету буде компенсовано завдяки зростанню власних доходів Фонду. Ці доходи будуть забезпечені, зокрема, завдяки зростанню мінімальної зарплати”, - зазначив Шмигаль.
Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі програми “Право на владу” заявила, що схвалений урядом проєкт бюджету на 2021 рік не передбачає скорочення жодної соціальної виплати.
Фото: КМУ