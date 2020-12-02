Балух вперше після нападу сам вийшов на зв’язок

Колишній політв’язень Володимир Балух оприлюднив свій перший допис у соцмережах після того, як його жорстокого побили 8 вересня.

У мережі фейсбук він виклав власне фото та повідомив, що досі проходить реабілітацію у спеціалізованому центрі, передає Укрінформ.

У своєму дописі Балух в деталях розповів, хто та яку допомогу надає йому під час лікування. Окрім того, активіст наголосив, що попереду у нього важливий етап – чергова операція.

"Користуючись моментом виходу у публічний простір, дякую усім, хто щиро вболівав, молився, вірив, допомагав, долучався. У тому числі завдяки вам я живий і впевнено рухаюся до одужання! Наперед хочу попередити, що тимчасово, на час лікування й реабілітації, якщо й з'являтимусь тут, то дуже рідко. Заздалегідь дякую за розуміння!", – написав він.

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Як повідомляв Укрінформ, експолітв'язня Володимира Балуха 8 вересня знайшли побитим у столичному Гідропарку. Його прооперували через тяжку травму голови.

18 вересня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що підозрюваного у нападі на Балуха затримали. Ним виявився житель Київщини 1988 року народження.

19 вересня Дніпровський суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді тримання під вартою 60 діб без права на заставу. Його дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння).

Співголова парламентської фракції "Євросолідарності" Ірина Геращенко повідомляла, що Балух мав стати першим номером у списку партії на виборах у Київську обласну раду.