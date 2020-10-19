Балух уже читає, ходить і розгадує кросворди

Колишній політв'язень Кремля Володимир Балух поступово відновлюється, вже читає, ходить і намагається розгадувати кросворди.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала народний депутат від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко, передає Укрінформ.

“Дякую лікуючим лікарям В. Балуха. Сьогодні хороші новини і його перше фото з лікарні. Лікарі написали, що Володя вже намагається розгадувати кросворди:) Насправді, мова йде про реабілітаційні методики. Володя в нейрохірургічному відділенні. Ходить, поступово відновлюється, читає . Сьогодні зробили контрольні знімки . Динаміка позитивна”, - повідомила вона.

Геращенко уточнила, що лікарі навіть дозволили іншому народному депутату від “Європейської солідарності", заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу провідати друга.

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Як повідомляв Укрінформ, експолітв'язня Володимира Балуха 8 вересня знайшли побитим у столичному Гідропарку. Його прооперували через тяжку травму голови.

18 вересня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що підозрюваного у нападі на Балуха затримали. Ним виявився житель Київщини 1988 року народження.

19 вересня Дніпровський суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді тримання під вартою 60 діб без права на заставу. Його дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння).

Співголова парламентської фракції "Євросолідарності" Ірина Геращенко повідомляла, що Балух мав стати першим номером у списку партії на виборах у Київську обласну раду.