Балух почав проходити реабілітацію

Приватна клініка «Нодус», в якій найближчими місяцями проходитиме реабілітацію та лікування колишній політв'язень Володимир Балух, вирішила покрити власним коштом майже всі витрати на його відновлення.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила громадська активістка та подруга Балуха – Наталя Лютікова.

«Стан Володимира задовільний: він рухається, розмовляє, багато жартує, тобто він такий, який був до нападу. Але його фізичний стан потребує відновлення. Реабілітацію він проходитиме протягом найближчих місяців у науково-практичному центрі нейрореабілітації "Нодус". Лікування розпочалось 22 жовтня. З поваги до історії Володимира та його життєвого досвіду, зокрема й перебування в полоні, лікарі вирішили надати необхідні йому послуги за благодійною програмою допомоги українським захисникам. Вона передбачає, що майже всі витрати на реабілітацію та відновлення клініка покриватиме власним коштом. Директор клініки «Нодус» Олександр Кулик прогнозує успішні результати лікування, тому я сподіваюся, що за кілька місяців Володимир повністю відновиться» – зазначила Лютікова.

За її словами, попереду на Балуха чекає ще оперативне лікування, яке також проведуть спеціалісти клініки «Нодус».

Як повідомляв Укрінформ, експолітв'язня Володимира Балуха 8 вересня знайшли побитим у столичному Гідропарку. Його прооперували через тяжку травму голови.

18 вересня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що підозрюваного у нападі на Балуха затримали. Ним виявився житель Київщини 1988 року народження.

19 вересня Дніпровський суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді тримання під вартою 60 діб без права на заставу. Його дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння).

Співголова парламентської фракції "Євросолідарності" Ірина Геращенко повідомляла, що Балух мав стати першим номером у списку партії на виборах у Київську обласну раду.