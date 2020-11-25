Балух готується до чергової операції - Сєнцов

Колишній політв'язень Кремля Володимир Балух, якого сильно побили у вересні, реабілітується та готується до чергової операції.

Про це у Фейсбуці написав режисер Олег Сєнцов, передає Укрінформ.

"Сьогодні поспілкувався з Володею Балухом. В нього все добре, реабілітується. Проходить 6 км в день на пішому тренажері, а на вело - усі 20. Грає у шахи. Готується до чергової операції", - написав Сєнцов.

Як повідомлялося, 8 вересня вночі колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха сильно побили. Його знайшли на Гідропарку в Києві з важкою травмою голови. Балуха виписали з лікарні в кінці жовтня. Повідомлялося, що попереду на нього чекає реабілітація.

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Наразі триває досудове слідство, підозрюваному в нападі на Балуха продовжили термін тримання під вартою на строк досудового розслідування.

Фото: Новое Время