МЗС з’ясовує, чи є серед постраждалих у Трірі українці

Українські дипломати з’ясовують, чи є серед постраждалих внаслідок наїзду у німецькому Трірі громадяни України.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на МЗС.

«Генеральне консульство України у Франкфурті-на-Майні перебуває у постійному контакті з поліцією міста Трір з метою з’ясування присутності серед постраждалих осіб українських громадян», - йдеться в повідомленні.

Також дипломати просять у разі потреби екстреної допомоги чи в разі наявності додаткової інформації щодо ДТП терміново подзвонити на «гарячу лінію» Генконсульства України у Франкфурті-на-Майні за номером: 0176 23228951 або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України за номером телефону +38 044 238-16-57.

Читайте також: Наїзд автівки на натовп у Лондоні не вважають терактом

Як повідомляв Укрінформ, 1 грудня у місті Трір, федеральна земля Рейнланд-Пфальц, сталася автомобільна пригода: внаслідок наїзду автомобіля на групу людей загинуло 4 особи, 15 зазнали травм.

Зловмисника було затримано, ним виявився 51-річний місцевий житель, німець. Під час ДТП він був під впливом алкоголю. Наразі проводиться розслідування, мотиви з’ясовуються.